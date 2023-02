क्लास 2 में पढ़ने वाले बच्चे ने PM Modi को लिखा दिल छू लेने वाला खत, फिर मिला ऐसा जवाब

Student Letter To PM Modi: बेंगलुरु के क्लास 2 के एक स्टूडेंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को खत लिखा, जिसमें उसने उनकी मां हीराबेन के निधन पर शोक व्यक्त किया था. अब पीएम मोदी (PM Modi) ने छोटे बच्चे की चिट्ठी का जवाब दिया है और उनका दिल छू लेने वाला जवाब वायरल हो रहा है. आरुष श्रीवत्स (Aarush Srivatsa) ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने खत में उनसे अनुरोध किया कि वे उनकी मां की मृत्यु पर उनकी गहरी संवेदना स्वीकार करें. उन्होंने बताया कि इस खबर के बारे में सुनकर उन्हें कैसा लगा.

कक्षा दो में पढ़ने वाले छात्र ने लिखा लेटर

कक्षा दो में पढ़ने वाले छोटे बच्चे ने अपने लेटर में लिखा, “मुझे टीवी पर यह देखकर बहुत दुख हुआ कि आपकी प्यारी मां श्रीमती हीरा बेन, जिनकी आयु 100 वर्ष थी, का निधन हो गया. कृपया मेरी हार्दिक संवेदना स्वीकार करें. मैं उनकी आत्मा के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर के नेक चरणों में जगह देने की प्रार्थना करता हूं. ओम शांति." पीएम मोदी ने आरुष श्रीवत्स को उनकी करुणा के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस तरह की दयालुता के कार्य उन्हें अपनी मां से दूर होने पर ताकत देते हैं.

पीएम मोदी ने भी जवाब में लिखी ये बात

खत का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने लिखा, “मेरी मां के निधन पर आपकी हार्दिक संवेदना के लिए मेरा आभार. मां का निधन एक अपूरणीय क्षति है और इसका दर्द शब्दों से परे है.” 25 जनवरी को लिखे उनके पत्र में आगे लिखा, “मुझे अपने विचारों और प्रार्थनाओं में शामिल करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं. इस तरह के जेस्चर मुझे इस नुकसान को सहन करने की शक्ति और साहस प्रदान करते हैं."

This is the quality of a true Statesman! Hon'ble PM @narendramodi ji responds to the condolence letter of a class 2 student. These are life changing gestures that will steer the life of this young one in the right direction. pic.twitter.com/97P9fIrQLP

— KhushbuSundar (@khushsundar) February 15, 2023