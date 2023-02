Cobra: घर की सीलिंग पर मौत का तांडव, पहले दिखी पूंछ फिर निकला कोबरे का झुंड

Cobra Bunch On Ceiling Of Roof: सोशल मीडिया पर कई बार सांप या कोबरा के वीडियो सामने आते रहते हैं. यह इतने खतरनाक होते हैं कि इन्हें देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं. इसी कड़ी में हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक घर की छत पर कुछ कोबरा और सांप बैठे गए थे. लेकिन इनकी सिर्फ पूछ दिख रही थी.

सीलिंग के पास सांप की पूंछ

इस वीडियो को एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो को देखकर लग रहा है कि यह वीडियो भारत के बाहर का है. हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वीडियो कब का है और कहां का है लेकिन वायरल जरूर हुआ है. वीडियो में दिख रहा है कि छत की सीलिंग के पास सांप की पूंछ लिख रही थी, इसके बाद ही वहां मौजूद लोगों ने इसे देखा है.

देखते ही देखते कई कोबरे

इसको देखने के बाद लोगों ने सोचा कि कोई छोटा सांप होगा और रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई. लेकिन जैसे ही छत की सीलिंग के पास का एक हिस्सा दबाया गया, वह भरभरा कर गिर पड़ा और वह पहले एक कोबरा दिखाई दिया. इसके बाद वहां देखते ही देखते कई कोबरे दिख गए. वहां मौजूद लोग डर गए और इधर-उधर भागने लगे.

एक नहीं करीब दो-तीन कोबरा

हैरान करने वाली बात यह भी रही कि उस सीलिंग में एक नहीं करीब दो-तीन कोबरा मौजूद थे. उन सब को डंडे के सहारे नीचे उतारा जा रहा था. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन सब को रिसीव करके जंगल में छोड़ दिया गया तब जाकर घर वालों ने चैन की सांस ली है.

At that point you gotta burn the house pic.twitter.com/BGzbQ06kPv

— Lance(@BornAKang) February 13, 2023