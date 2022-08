Trending: कंपनी ने BSE को लिखी चिट्ठी, कहा- बताते हुए खुशी हो रही है, हमारे प्रमोटर की मौत हो गई

Death Of Promoter: सोशल मीडिया पर हर रोज कुछ न कुछ अजीबोगरीब चीज दिख ही जाती है. ऐसे में इस कंपनी से ऐसी गड़बड़ी हो गई है जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया यूजर्स (Social Media Users) का निशाना बन गई है. आपको बता दें कि ये कंपनी राजस्थान की है और इससे स्टॉक एक्सचेंज (Stock Exchange) को नोटिस फाइल करते समय एक बहुत बड़ी गलती हो गई है. इस कंपनी की गलती का एक सबूत फोटो के जरिए सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है.

कंपनी से हुई ऐसी गलती

इंटरनेट पर एक स्क्रीनशॉट (Screenshot) वायरल हो रहा है जिसमें कंपनी के भेजे गए लेटर के कुछ शब्दों को हाइलाइट किया गया है. इस फोटो को देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर कोई भी कंपनी (Company) इस तरीके की गलती कैसे कर सकती है. पहले आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर ट्रेंड कर रहे इस स्क्रीनशॉट को जरूर देखें...

Dear investors, the world in a cruel place once you are gone.look at AK Spintex folks

Vakil Saheb @RURALINDIA , see how company secretaries using old template/wrong template changes the meaning.

Can something be done to correct the issue. #stockmarketnews pic.twitter.com/2QPWkmdmKe

— D - Dukhi Aatma (@_setoodeh) August 26, 2022