Crocodile Attack Child: मगरमच्छ ने नदी में नहा रहे बच्चे पर कर दिया हमला, 10 मिनट तक चला मुकाबला; फिर...

Crocodile Attack Child: दोस्तों के साथ नदी में नहाने गए एक बच्चे को पता नहीं था कि कुछ ही देर में उस पर बड़ी आफत टूटने वाली है. नदी में छिपे एक खतरनाक मगरमच्छ ने अचानक पूरी ताकत के साथ बच्चे पर हमला कर दिया.