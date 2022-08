Singers: गिटार पर पापा ने गाया गाना, तो बच्ची सारी ताकत लगाकर ऐसे करने लगी नकल, देखें वीडियो

Kaise Hua Of Kabir Singh: छोटे बच्चों के वीडियोज इंटरनेट पर खूब पसंद किए जाते हैं. बहुत से लोग सोशल मीडिया की दुनिया में फेमस (Famous) होना चाहते हैं और इसके लिए न जाने कितनी मेहनत भी करते हैं. लेकिन छोटे बच्चे बिना किसी स्क्रिप्ट के नैचुरली लोगों के चहीते बन जाते हैं. ऐसा ही कुछ इस वीडियो में दिख रही छोटी सी बच्ची (Cute Kid) ने भी कर दिखाया है. वीडियो को देखकर हर कोई इस प्यारी सी बच्ची का फैन बन गया है.

पापा ने गाया गाना

इस वीडियो में एक शख्स को गिटार (Guitar) पकड़कर 'कबीर सिंह' मूवी का फेमस गाना 'कैसे हुआ' गाते हुए देखा जा सकता है. शख्स की आवाज और सुर दोनों लाजवाब हैं लेकिन फिर भी इसकी बेटी सबकी अटेंशन (Attention) अपनी तरफ खींच लेती है. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस क्यूट वीडियो (Trending) को जरूर देखें...

The little girl saved all her energies for "kaise hua" pic.twitter.com/NeHa38h70Y

— Shivani Rai (@blinking_hasi) August 21, 2022