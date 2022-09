Refuse to Travel Free: टिकट खरीदने के लिए कंडक्टर से भिड़ गईं दादी मां, बोलीं- मुफ्त में नहीं जाऊंगी

Fighting With Bus Conductor: सोशल मीडिया पर आए दिन सीनियर लोगों के कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं. कई बार वे छोटे बच्चों के साथ खेलते रहते हैं तो कई बार अन्य फनी हरकतों के चलते वे वायरल हो जाते हैं. इसी कड़ी में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक दादी मां एक बस कंडक्टर से भिड़ी हुई हैं. वे इसलिए भिड़ गईं क्योंकि बस कंडक्टर उनसे किराया नहीं ले रहा था.

किराया देने के लिए उससे लड़ रही हैं

दरअसल, यह घटना तमिलनाडु के कोयंबटूर का है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंडक्टर और दादी मां की बातचीत तमिल भाषा में हुई है लेकिन वे अपना किराया देने के लिए उससे लड़ रही हैं. यह बुजुर्ग महिला इसलिए बहस कर रही हैं क्योंकि वह किसी भी सूरत में मुफ्त में यात्रा करने के लिए तैयार नहीं हैं. जबकि कंडक्टर उनसे फ्री में यात्रा करने के लिए कह रहा है.

जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु में सफेद बोर्ड वाली साधारण सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिली हुई है. इसी कड़ी में मधुकराई से पलाथुराई के बीच चलने वाली एक सरकारी बस में यह महिला यात्रा कर रही थी. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कंडक्टर एक पुरुष यात्री को टिकट खरीदने के लिए कह रहा है. तभी वह बुजुर्ग महिला उसके पास पहुंची और टिकट देने के लिए कहा और इसके पैसे देने लगी.

कंडक्टर ने महिला के सामने हार मान ली

पहले तो कंडक्टर ने उससे पैसे लेने से मना कर दिया और उसे समझाया कि उसे यात्रा के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है. लेकिन महिला ने साफ कह दिया कि वह मुफ्त यात्रा नहीं करेगी. इतना ही नहीं पैसे देते समय वह उससे भिड़ गई. आखिरकार कंडक्टर ने महिला के सामने हार मान ली और उसने कुछ पैसे लेकर उसे टिकट दे दिया.

