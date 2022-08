खूंखार मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाला तो ऐसी हो गई शख्स की हालत, कमजोर दिल वाले न देखें Video

Dangerous Crocodile Attacks A Man: मगरमच्छ कितने खूंखार होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं. टेलीविजन पर इन जीवों और उनकी हरकतों को देखकर भी बहुत से लोगों को घबराहट हो सकती है. लेकिन उनमें से किसी एक के करीब आने की कल्पना करें. फिलहाल, एक शख्स सिर्फ मगरमच्छ के करीब आया बल्कि उसके साथ स्टंट करने की भी कोशिश की. हालांकि, यह स्पष्ट रूप से उसके लिए बहुत गलत था. पूरी घटना का एक वीडियो वायरल हो गया है. वीडियो को फिगेन नाम की एक तुर्की महिला ने शेयर किया था. फिगेन ने ट्विटर पर 11 सेकेंड के इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'मुझे नहीं पता कि मैं आपसे क्या कहूं भाई!'

मगरमच्छ ने कीपर के हाथ को जकड़ा

वीडियो में, रेप्टाइल्स की देखभाल करने वाले एक व्यक्ति ने मगरमच्छ के मुंह के अंदर अपना हाथ डालने की कोशिश की. मगरमच्छ अपना मुंह चौड़ा करके वहां बैठता है, और कीपर एक स्टंट करने की कोशिश करता है और अपना दाहिना हाथ जानवर के मुंह में डालता है. हालांकि, स्टंट गलत हो जाता है जब मगरमच्छ अपना मुंह बंद कर लेता है और कीपर के हाथ को अपने मुंह में फंसा लेता है. मगरमच्छ जैसे ही आदमी का हाथ फंसाता है, वह अपनी पूरे शरीर घुमाने लगता है. इसके साथ ही कीपर मजबूर दिखाई देता है और वह भी अपने हाथ को बचाने के लिए घूमता है, लेकिन मगरमच्छ ने उसके हाथ को जबरदस्त तरीके से जकड़ा हुआ था.

