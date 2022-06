Delhi Metro में नहीं मिली सीट तो बच्चे को लेकर जमीन पर बैठ गई महिला, गुस्से में IAS बोला- किस काम की ऐसी पढ़ाई

Woman Holding Baby Seen Sitting on Floor in Delhi Metro: समाज की उदासीनता को उजागर करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला मेट्रो में फर्श पर बैठी है जबकि अन्य यात्री सीटों पर बैठे हैं. वीडियो से ऐसा लग रहा है कि किसी ने महिला को सीट ऑफर नहीं की और उसे फर्श पर बैठना पड़ा. इस बीच, अन्य यात्री अपनी सीटों पर आराम से बैठे हैं, लेकिन महिला के लिए कोई भी दया नहीं है. वीडियो को आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने ट्विटर पर शेयर की. इस वीडियो को शेयर करते हुए आईएएस अधिकारी ने कैप्शन में लिखा, 'आपकी डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, अगर वो आपके व्यवहार में ना दिखे.'

मेट्रो में बच्चे के साथ जमीन पर बैठ गई मां

इस वीडियो ने ट्विटर पर हंगामा मचा दिया है. कई लोगों ने कहा कि आजकल लोगों को अपने साथियों के लिए कोई दया नहीं है. भारतीय कवि और पत्रकार प्रीतिश नंदी ने भी वीडियो पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और लिखा, 'हम कोलकाता में पले-बढ़े हैं, हमेशा खड़े रहना और अपनी सीट (बस या ट्राम में) एक महिला को देना सिखाया, भले ही महिला का बच्चा हो, बुजुर्ग या जवान हो या फिर कोई दिव्यांग. इसे हमारे समय में शिष्टाचार कहा जाता था.'

वीडियो को देख लोगों ने किए अलग-अलग दावें

हालांकि, एक व्यक्ति ने कहानी का दूसरा पक्ष साझा करते हुए कहा कि यह एक पुराना वीडियो है. यह पहले स्पष्ट किया गया था कि महिला को कई लोगों द्वारा सीट की पेशकश की गई थी, लेकिन उसने मना कर दिया और फर्श पर बैठना पसंद किया क्योंकि इससे उसे गोद में बच्चे के साथ आराम मिला. एक अन्य यूजर ने भी यही दृष्टिकोण पेश की और कमेंट बॉक्स में लिखा, 'लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यात्री उसे सीट की पेशकश नहीं करते हैं? तस्वीरें सब सच नहीं बताती हैं. शायद मां जमीन में अधिक आराम से बैठी हो और उस स्थिति में सीट पर बैठने से मना कर दिया? मुझे अब भी लगता है कि मानवता बनी हुई है और कम से कम एक व्यक्ति ने सीट की पेशकश जरूर की होगी.'

अभी तक इस वायरल वीडियो के पीछे की सच्चाई और लोगों के दावों का पता नहीं लग सका. फिर भी, यह हमेशा सलाह दी जाती है कि मानवता और करुणा की भावना रखें, और किसी जरूरतमंद को सीट प्रदान करें.