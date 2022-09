Trending Video: सोशल मीडिया पर आपको मनोरंजन का भरपूर कंटेंट देखने को मिलता है. वहीं एक वायरल वीडियो ने कई लोगों को अपना सेंस ऑफ ह्यूमर (Sense Of Humour) जगाने का मौका दे दिया है. इस वीडियो को किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर शूट किया गया है. वीडियो में डिलीवरी बॉय को देखकर लोगों को बॉलीवुड की कुछ मशहूर फिल्मों (Bollywood Movies) के सीन्स याद आ गए.

इस वजह से भागा डिलीवरी एजेंट

आपको बता दें कि एक महिला यात्री (Passenger) अपने घर का कोई सामान भूल गई थी. इस सामान को मंगवाने के लिए उसने Dunzo नाम की एक ऐप का इस्तेमाल किया. यही सामान महिला को देने के लिए डिलीवरी एजेंट रेलवे स्टेशन (Railway Station) पर पहुंचता है. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मजेदार वीडियो को जरूर देखें...

Here is our modern day @iamsrk..kudos to this delivery guy #viral #Dunzo #Delivery #DDLJ @DunzoIt pic.twitter.com/lMTJAZ9qIC

— Sahilarioussss (@Sahilarioussss) September 15, 2022