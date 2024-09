डिलीवरी बॉय पानी से भरे 10 फुट गहरी खाई में बाइक से गिरा, फिर आई JCB और फिर किया ऐसा

Waterlogging In Gurugram: पिछले कुछ दिनों से, गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जलभराव और यातायात जाम की गंभीर समस्या हो रही है. बारिश के कारण शहर भर में सड़कों की स्थिति खराब हो गई है, जिससे रोजाना आने-जाने वाले लोगों को और अधिक असुविधा हो रही है. एक डरावनी घटना में, गुरुग्राम में एक सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिससे एक युवा डिलीवरी एजेंट फंस गया.

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में, सड़क का यह हिस्सा कीचड़ भरे बारिश के पानी से भर गया था और एक जेसीबी डिलीवरी एजेंट की बाइक को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी. टीओआई के अनुसार, डिलीवरी एजेंट जब सड़क के धंसे हिस्से में फंसा तो वह अपने काम पर जा रहा था और वह तुरंत अंदर गिर गया. हालांकि वह तैरकर सुरक्षित बाहर वापस आ गया, लेकिन उसकी बाइक अंदर ही रह गई. बाद में आपातकालीन सेवाओं की मदद से उस बाइक को निकाला गया.

A portion of Basai road cave in, a youth along with his bike fell in it. He was rescued on time.

The road cave in at the same spot for the third time in recent months. #Gurgaon is not for beginners.

Amazing patal lok facilities in vishwaguru, isn't it.... pic.twitter.com/Oiw7PjQORY

