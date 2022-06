Desi Jugaad: कुछ ही सेकेंड में गोबर के उपले को हवा में उड़ा-उड़ाकर दीवार पर चिपकाया, देखकर दंग हुए लोग

Desi Jugaad News: देसी जुगाड़ के मामले में भारतीयों जैसा हुनरमंद शायद ही कोई होता होगा. भारतीय लोग दुनियाभर में अपने टैलंट का जलवा दिखाते हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर आपको हमेशा कोई न कोई ऐसा वीडियो मिल जाएगा, जिसमें एक भारतीय अपने टैलेंट से लोगों का दिल जीत ले. जुगाड़ के मामले में भारत का किसी से भी कोई मुकाबला नहीं है. इन दिनों एक भारतीय महिला के हुनर का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला गोबर से अपना टैलेंट दिखाती नजर आ रही है.

हवा में उछालकर गोबर के उपले फेंकते हुए आई नजर

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक भारतीय महिला दीवार पर गोबर के उपले लगाती नजर आ रही है. जिस तरह से वह दीवार पर हवा में गोबर को फेंक-फेंककर उपले लगा रही है, उसे देखकर कोई अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करेगा. महिला का निशाना देखकर आपको भी हैरानी होगी. आप देख सकते हैं कि महिला एकदम सटीक तरीके से उपलों को सही जगह पर लगा रही है. महिला का निशाना एकदम अचूक नजर आ रहा है. महिला का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

