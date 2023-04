Desi Jugaad: ड्राइवर ने ऑटो को जुगाड़ से बना दिया Wagon R, सड़क पर देखकर लोग रह गए दंग

ऑटो को ड्राइवर ने बना दिया वैगन-आर कार

वैगन-आर गाड़ी के अगले हिस्से के इंजन को हटाकर ड्राइवर ने पिछले हिस्से को हूबहू जोड़ दिया और फिर उसे सड़क पर उतार दिया. उसने कार से लाए गए पार्ट्स के साथ बदल दिया. उसने चेरी कलर में पुरानी वैगन-आर VXI मॉडल का हिस्सा लिया, जो कि हरियाणा के नंबर प्लेट के साथ है. जब इस अनोखी वैगन आर कार को लोगों ने सड़क पर देखा तो लोग हक्के-बक्के रह गए. जो भी इस गाड़ी के अगल-बगल से गुजरता, वह अपने मोबाइल कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड कर लेता. ड्राइवर ने बताया कि वे अपने ऑटो में एक वैगन-आर कार कहकर बैठाते हैं. लोग भी बड़े ही चाव से इस गाड़ी में बैठना पसंद करते हैं.

