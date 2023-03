Desi Jugaad: बिना फ्रिज के तपती गर्मी में भाभी ने बनाई ठंडी-ठंडी आइसक्रीम, दूध डालकर नचा दिया पंखे से

भाभी ने देसी अंदाज में बनाई ऐसी आइसक्रीम

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) अपने लव फॉर लाइफ हैक्स के लिए जाने जाते हैं. अरबपति अक्सर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिल जीतने वाले वीडियो शेयर करते रहते हैं. हाल ही में, उन्होंने एक महिला द्वारा आइसक्रीम बनाने के लिए एक 'देसी जुगाड़' देखा और उसके बजट के अनुकूल इनोवेशन से चकित हैं. सोशल मीडिया के चहेते उद्योगपति ने अपने 10.4 मिलियन फॉलोअर्स के साथ महिला के देसी जुगाड़ का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'जहां चाह, वहां राह. हाथ से बनी और पंखे से बनी आइसक्रीम. केवल भारत में…”

Where there’s a will, there’s a way.

Hand-made & Fan-made ice cream. Only in India… pic.twitter.com/NhZd3Fu2NX

— anand mahindra (@anandmahindra) March 29, 2023