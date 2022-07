Desi Jugad: 'देसी मशीन' से धान कूटती नजर आई महिला, जुगाड़ देख हो जाएंगे इम्प्रेस

Woman Grinding Paddy With Desi Machine: 'महिंद्रा एंड महिंद्रा' के कर्ताधर्ता आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा शेयर करते रहते हैं जो वायरल हो जाता है. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक महिला 'देसी मशीन' से धान कूटती हुई नजर आ रही है. इस आधुनिक युग में, आधुनिक मशीनों के दौर में ठेठ देसी जुगाड़ देखकर एक बार को तो आप हैरान हो जाएंगे. इस देसी जुगाड़ में न कोई मोटर लगा है न बिजली की जरूरत है. इस देसी मशीन में लकड़ी, पत्थर और पानी का उपयोग किया गया है. इसे चलाने के लिए किसी इंसान की भी जरूरत नहीं है.

शेड के नीचे बैठी नजर आई महिला

वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शेड के नीचे महिला बैठी है. उसके आसपास काफी पत्थर नजर आ रहे हैं. वहीं, बगल में नदी या झरने की तेज धार आ रही है. वहां एक मोटी और लंबी सी लकड़ी लगी हुई है जिसमें लकड़ी के पहिए जैसा कुछ लगाया गया है. यह पहिया बिल्कुल पानी के धार के नीचे लगाया गया है. जिससे वह लगातार घूम रहा है.

ऐसे लगा है लकड़ी का सिस्टम

इस बड़ी सी लकड़ी के ठीक बीच में एक छोटी पर चपटी और मजबूत लकड़ी लगी हुई है. बीच वाली जगह पर थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ है जिसके सहारे पहली बड़ी लकड़ी से 90 डिग्री पर एक और बड़ी और मोटी सी लकड़ी लग रही है. इस दूसरी लकड़ी का पिछला छोर चौड़ा है, जबकि अगले छोर पर कूटने के लिए भी लकड़ी लगाई गई है जो सीधा शेड के नीचे बैठी महिला के ठीक आगे तक जा रही है. वहां गड्ढा बना हुआ है जिसमें महिला धान डाल रही है.

देसी मशीन की तरह काम करता है ये पूरा सिस्टम

पानी की धार की वजह से जब पहली लकड़ी में लगा पहिया घूमता है तो उसकी वजह से लकड़ी भी घूमती है. इसमें लगी हुई छोटी लकड़ी दूसरी बड़ी लकड़ी के चौड़े वाले हिस्से पर पड़ती है और उसे नीचे की ओर दबाती है जिससे दूसरी लकड़ी ऊपर उठती है फिर उस गड्ढे में गिरती है जिसमें महिला धान डाल रही है. ऐसे ही यह एक देसी मशीन की तरह पूरा सिस्टम काम करता है और आराम से धान की कुटाई हो जाती है.

