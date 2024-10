स्कूटी चलाते वक्त गड्ढे में गिर गई दिव्यांग महिला, गुस्साए लोगों ने उसे उठाते वक्त कह दी इतनी बड़ी बात

Disabled Woman Falls Into Pothole: बेंगलुरु में एक दिव्यांग महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें वह एक जलमग्न सड़क पर स्कूटर चलाते समय गड्ढे में गिर जाती है. यह घटना शहर के खराब बुनियादी ढांचे को लेकर लोगों के बीच गहरी चिंता और नाराजगी का कारण बन गई है. बीते वीकेंड हुई लगातार बारिश ने बेंगलुरु की लाइफस्टाइल को बुरी तरह इफेक्ट किया. सड़कें जलमग्न हो गईं और कई हिस्सों में ट्रैफिक हो गया.

वीडियो में दिखाया गया है कि दिव्यांग महिला पूर्वी बेंगलुरु के वार्थुर क्षेत्र में पानी से लबालब वाले सड़क पर अपनी स्कूटी पर जा रही थी. अचानक वह संतुलन खो देती है और गड्ढे में गिर जाती है. जब वह गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, तब पास के लोगों ने उसकी मदद की.

Welcome to *Brand Bengaluru*! Where a physically challenged woman falling into a pothole during heavy rains is just another day in paradise. While @siddaramaiah & @DKShivakumar keep patting themselves on the back for their ‘visionary’ governance, the city's crumbling… pic.twitter.com/qoVebti6Fd

— Janata Dal Secular (@JanataDal_S) October 22, 2024