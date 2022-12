डॉक्टर ऑपरेशन थियेटर में कर रहे थे सर्जरी, मरीज मजे से देख रहा था Football वर्ल्ड कप मैच; सामने आया Video

Fifa Football world Cup: दुनियाभर में इस वक्त फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप (FIFA FOOTBALL WORLD CUP) का क्रेज चल रहा है. फुटबॉल के हर एक मैच के 90 मिनट को कोई भी मिस नहीं करना चाहता. कई फैन्स तो कतर में जाकर स्टेडियम में मैच देखना पसंद कर रहे हैं, जबकि कई तो ऐसे हैं जो टीवी के स्क्रीन पर ही चिपके हुए हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसपर किसी को यकीन नहीं हो रहा. एक फुटबॉल फैन के अंदर इस कदर क्रेज देखा गया, जिसके बारे में जानकर लोग हैरान रह गए. एक मरीज अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान फीफा वर्ल्ड कप देखते हुए फिल्माया गया है.

ऑपरेशन थियेटर में मरीज ने देखा फुटबॉल मैच

चौंकाने वाली तस्वीर ने भारतीय बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) का भी ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने अपने फॉलोअर्स से पूछा कि क्या वह शख्स किसी प्रकार की ट्रॉफी का हकदार है. वायरल तस्वीर कथित तौर पर पोलिश शहर किल्स के एक अस्पताल द्वारा ली गई और शेयर की गई. आनंद महिंद्रा ने नोट्स फ्रॉम पोलैंड के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट को शेयर किया, जिसके कैप्शन में लिखा, 'पोलैंड में एक मरीज ऑपरेशन थियेटर होने के बावजूद भी स्पाइनल एनेस्थीसिया के तहत विश्व कप देखता रहा. यह तस्वीर इलाज कर रहे कील्स के अस्पताल SP ZOZ MSWiA द्वारा साझा की गई थी.'

Hey @FIFAcom Don’t you think this gentleman deserves some kind of trophy…??? https://t.co/ub2wBzO5QL

