कुत्ते ने गलती से ऑन कर दिया हेयर ड्रायर, जलकर खाक हो गया पूरा घर; पढ़ें पूरा मामला

Shocking News: एक छोटी सी गलती की वजह से कैसे कोई कंगाल हो सकता है, यह इस खबर से अंदाजा लगाया जा सकता है. एक पालतू कुत्ते की गलती की वजह से मालिक का घर जलाकर राख हो गया. क्यों यह सुनकर आपके भी होश फाख्ता हो गए न? चलिए हम आपको इस बारे में डिटेल्स में समझाते हैं. दरअसल, एक पालतू कुत्ते ने दो दिन पहले 24 दिसंबर को गलती से हेयर ड्रायर चालू कर दिया, जिसके बाद ब्रिटेन के एक घर में कथित तौर पर भयंकर आग लग गई. जब धुएं से भरे घर की रिपोर्ट किसी ने फायर सर्विस को दी तो घर पर आकर आग बुझाया गया.

पालतू कुत्ते ने घर में रखे हेयर ड्रायर को किया ऑन

मालूम हो कि बीते शनिवार शाम को एसेक्स फायर सर्विस को हॉकले तब बुलाया गया, जब घर के मालिक ने घर में धुंआ देखा. एसेक्स फायर सर्विस के मुताबिक, एक महिला शाम को घर लौटी तो उसने देखा कि उसका घर धुएं से भर गया है और उसका कुत्ता सामने के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है. फायर ऑफिसर्स का मानना ​​है कि पालतू कुत्ता एक बिस्तर पर कूदने लगा, और उसने अनजाने में महिला द्वारा बिस्तर के ऊपर छोड़े गए हेयर ड्रायर को ऑन कर दिया. इसके बाद उसके बिस्तर में आग लग गई. फायर फाइटर्स ने बेडरूम में आग देखी और उसे बुझाने के लिए जुट गए.

A freak accident caused a fire in Hockley today. A dog jumped on a bed and turned a hairdryer on, eventually causing it to catch alight to the mattress.

Once you've finished with any electrical appliances please unplug them.

Incident details https://t.co/BSDEjBN9pO pic.twitter.com/nmoSyAL3si

— Essex Fire Service (@ECFRS) December 24, 2022