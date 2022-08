Pizza: Dominos पिज्जा स्टोर से सामने आई हैरान कर देने वाली तस्वीर, लोग हुए आग बबूला!

Trending: आपने अक्सर रेस्टोरेंट्स में खाने को लेकर लापरवाही बरतने वाली खबरों के बारे में सुना होगा. लेकिन आज जो फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल (Viral) हो रही है, उसे देखकर हो सकता है कि कई लोग बाहर का खाना खाना ही छोड़ दें. इस तस्वीर को देखकर लोगों में आक्रोश (Anger) भी देखने को मिल रहा है. बहुत से लोगों का मानना है कि इस तरह की लापरवाही (Carelessness) को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाना चाहिए.

फोटो देख उड़ जाएंगे होश

एक ट्विटर यूजर ने बेंगलुरू (Bangalore) के एक डोमिनोज आउटलेट की फोटोज शेयर की हैं. इसमें पिज्जा के आटे की ट्रे के ऊपर सफाई के मॉप्स (Mops) लटके हुए दिखाई दे रहे हैं. डोमिनोज स्टोर में टॉयलेट ब्रश भी पिज्जा के आटे के ऊपर लटके दिखे. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटोज (Viral Photos) को जरूर देखें...

This is how @dominos_india serves us fresh Pizza! Very disgusted.

Location: Bangalore @fssaiindia @MoHFW_INDIA @mla_sudhakar @mansukhmandviya #foodsafety pic.twitter.com/1geVVy8mP5

— Sahil Karnany (@sahilkarnany) July 24, 2022