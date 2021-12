गजब हो गया! शख्स ने ऐसी चीजों से सजाया घर कि 7 साल की हो गई सजा, सच्चाई है चौंकाने वाली

क्या क्रिसमस ट्री (Christmas Tree) की सजावट के लिए जेल जाना संभव है? आप सोच में पड़ जाएंगे और संभवत: यही कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन क्या हो अगर घर की सजावट ड्रग्स से कर दी जाए? ठीक ऐसा ही यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) के एक ड्रग डीलर के साथ हुआ. जब उसने अपने क्रिसमस ट्री को ड्रग्स और नकदी के छोटे-छोटे पैकेटों से सजाने का फैसला लिया. इस फैसले से न सिर्फ क्रिसमस बल्कि न्यू ईयर फीका हो गया. डीलर मार्विन पोर्सेली ने अपने मोबाइल फोन पर क्रिसमस ट्री की सजावट की तस्वीरें ली थीं. तस्वीरें आखिरकार पुलिस को मिल गई, जिससे उसके खिलाफ नशीले पदार्थों के घेरे में शामिल होने का बड़ा सबूत मिला.

नॉर्थवेस्ट इंग्लैंड के मर्सीसाइड (Merseyside) में पुलिस ने कहा कि पोर्सेली को ओवरबोर्ड नाम के एक बड़े ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने ट्विटर पर इसकी जानकारी साझा की है. संभावित ड्रग तस्करों के लिए चेतावनी के तौर पर यह एक सबक है. पुलिस ने कहा कि जब लोग ड्रग्स पर अधिक निर्भर होने लगते हैं, तो घर में त्योहार का माहौल बिगड़ जाता है. बाद के एक ट्वीट में पुलिस ने नकदी और ड्रग्स के पैकेट के साथ क्रिसमस ट्री की तस्वीर शेयर की.

Can you imagine our surprise when we searched the mobile of Wavertree drug dealer Marvin Porcelli and found this?! pic.twitter.com/CvLOiFOwyJ

— Merseyside Police (@MerseyPolice) December 20, 2021