Python Video: नशे में धुत्त मछुआरे ने गले में लपेट लिया अजगर, फिर देखिए क्या हुआ...

Drunk Fisherman From Jharkhand With Python: कई बार ऐसा होता है जब लोग जब लोग अजगर से दूर हटने की बजाय उससे खेलने लगते हैं. लेकिन यह कई बार खतरनाक हो जाता है. ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां शराब के नशे में एक व्यक्ति को अजगर गले में डालना भारी पड़ गया. यह शख्स एक मछुआरा है और मछली पकड़ने गया था लेकिन वहां यह सब करने लगा. इसका एक वीडियो भी सामने आया है.

मछली पकड़ने गया था

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सब तब हुआ जब यह मछुआरा मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था. इस दौरान इसने शराब पी हुई थी. यह घटना झारखंड में गढ़वा स्थित कितासोती खुर्द गांव की है. यहां 55 साल का बिरजालाल भुइयां गांव के पास नहर में अपने बेटे के साथ मछली पकड़ने गया था, उसी दौरान यह घटना हुई है.

शख्स का गला ही पकड़ लिया

बताया जा रहा है कि यह शख्स अजगर को मछली समझ कर पकड़ने लगता है, फिर अजगर अपना रूप दिखाता है और शख्स का गला ही पकड़ लेता है. वीडियो में दिख रहा है कि शराब के नशे में शख्स अजगर से ही खेलने लगा. इससे पहले स्थिति हो जाए और शख्स की जान चली जाए, उसका बेटा अपने दोस्त की मदद से शख्स के गले से अजगर निकालने में मदद करता है.

किसी तरह खतरे से बाहर आया

काफी देर के कोशिश के बाद वह मछुआरा इस अजगर से बच पाया. इसका वीडियो बहुत ही खौफनाक लग रहा है. शख्स अजगर से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन अजगर ने पूरी तरह से जकड़ लिया था. फिलहाल वह किसी तरह खतरे से बाहर आया. इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

Drunk man went for fishing , caught a Python, wrapped it around his body - Python started chocking him... Don't miss that boy at 0.40sec, WTF was he Planning pic.twitter.com/QRwH6Q6Q7I

— Mihir Jha (@MihirkJha) November 10, 2022