Viral Drunker: किसी तरह बाइक पर बैठा शराबी, इसके बाद जो हुआ वह लोटपोट कर देगा

Drunker Trying To Sit On Bike: सोशल मीडिया पर शराबियों के भी वीडियोज की धूम मची रहती है. आए दिन उनके तमाम वीडियो वायरल हो जाते हैं. कभी कभी तो उन्हें दिक्क्तों का सामना करना पड़ता है लेकिन कई बार वे अपने कारनामों से लोगों को हंसा देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शराबी किसी तरह बाइक पर बैठने की कोशिश करता है.

बैठने के लिए मेहनत कर रहा

दरअसल, इस वीडियो को कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसमें कैप्शन भी मजेदार लिखा गया है कि युवक बाइक पर बैठने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, असल में यही संघर्ष होता है. इसमें दिख रहा है कि एक शख्स बाइक पर बैठा तैयार है कि दूसरा आदमी बैठने की कोशिश कर रहा है. यही दूसरा आदमी इस वीडियो का शराबी है.

बैठने जाता तो लड़खड़ा जाता

इस दूसरे शख्स ने इतनी ज्यादा शराब पी हुई है कि नहीं पा रहा है. जैसे ही वह बैठने जाता है वह लड़खड़ा जाता है लेकिन किसी तरह वह फिर से खड़ा होता है और बाइक के करीब जाता है. उसे देखकर ऐसा लगता है कि वहां आंधी तूफान चल रहा है और इसी के चलते वह डगमगा जाता है. लेकिन ऐसा होता तो वीडियो में सबके साथ होता सिर्फ उसी के साथ होता.

जैसे ही वह बाइक पर चढ़ता है

वह दारू के नशे में जबरदस्त तरीके से डगमगा रहा है. आखिरकार वह किसी तरह बाइक पर चढ़ जाता है. जैसे ही वह चढ़ता है वह धड़ाम से गिर जाता है. इतना ही नहीं वह अपने साथ उसको भी लेकर गिर पड़ता है जो बाइक को चला रहा है. बाइक पर बैठने का ऐसा संघर्ष शायद ही कभी देखने को मिले. यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

बाइक पर बैठने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है युवक असल में यही संघर्ष होता है। pic.twitter.com/efUgMfvvnK — Jaiky Yadav (@JaikyYadav16) November 11, 2022

