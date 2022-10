Bhubali Samosa: मार्केट में आया 'बाहुबली समोसा', वजन 8 किलो..खाने पर मिलेगा 51 हजार का इनाम!

Eight Kg Weight Of Samosa Called Bahubali: सोशल मीडिया पर खाने और स्नैक्स के भी बड़े ही रोचक वीडियोज आए दिन वायरल होते रहते हैं. कई बार स्ट्रीट फूड के भी अजब-गजब मामले सामने आते रहते हैं. हाल ही में मेरठ से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक फूड वेंडर ने इतना बड़ा समोसा बना दिया कि लोग हैरान रह गए. इस समोसे का वजन और इसकी कीमत हैरान करने वाली है. इतना ही नहीं इसे खाने पर इनाम की भी घोषणा की गई है.

आठ किलो का है समोसा..

दरअसल, इसका एक वीडियो बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने अपने हैंडल पर ट्वीट किया है. उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक मिठाई की दुकान पर यह समोसा बनाया गया है. इस दुकान को शुभम नाम के शख्स चलाते हैं. यहां यह 'बाहुबली समोसा' मिलता है वो भी आठ किलो का है. इसमें आलू और पनीर की भरमार मिलेगी.

51 हजार रुपये का पुरस्कार

मीडिया रिपोर्ट्स के बताया गया है कि इस समोसे की कीमत 1100 रुपये है और इसे खाने पर 51 हजार रुपये नकद पुरस्कार भी मिलेगा. इस समोसे को फूड ब्लॉगर चाहत आनंद ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है. समोसे के इस वीडियो ने इंटरनेट पर आग लगा दी है. बिजनेस मैन हर्ष गोयनका ने एक फनी कैप्शन लिखा कि इस दिवाली मेरी पत्नी ने सभी मिठाईयों के बाद मेरे खाने के लिए सिर्फ एक समोसा ऑर्डर किया है.

फिलहाल अगर आप समोसा लवर हैं तो यह समोसा आपके लिए है. एक बार में कितना समोसा खा सकते हैं, यह समोसा खाकर इसका जवाब दिया जा सकता है. इसके लिए 51 हजार रुपये की भारी भरकम रकम भी दी जाएगी. इस समय सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त धूम मचा रहा है.

After all the Diwali sweets, my wife has ordered me to eat not more than one samosa today…… pic.twitter.com/WjuRObFD0T

