सिर्फ 8 साल की बच्ची ने निकाली पापा की SUV कार, 16 किमी दूर ले गई ताकि वो कर सके ऐसा काम

Kid Driving Car: एक आठ साल की लड़की ने अपने पापा की कार लेकर एक हैरान कर देने वाला सफर किया, क्योंकि वह अकेले ही पास के स्टोर पर शॉपिंग करने जाना चाहती थी. खबरों के मुताबिक, वह 25 मिनट तक 10 मील (लगभग 16 किमी) तक एसयूवी चलाने में कामयाब रही, जब तक वह अपने मनचाहा जगह पर नहीं पहुंच गई. एक और गाड़ी में लगा डैशकैम वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हो गया है, जिसमें छोटी लड़की को गाड़ी चलाते हुए दिखाया गया है. एक बार, उसने स्टोर जाने के रास्ते में एक मेलबॉक्स भी टक्कर मार दी. किस्मत से, स्थानीय लोगों ने उसे समय पर ढूंढ लिया और इस घटना में किसी को चोट नहीं आई.

इस वीडियो ने इंटरनेट यूजर्स को हंसा दिया है और सोशल मीडिया पर सैकड़ों लाइक्स मिले. यह मामला अमेरिका के ओहियो का है. एक दूसरी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर जस्टिन किमेरी ने 911 पर फोन किया, क्योंकि उन्हें लगा कि एक बड़ा आदमी बहुत लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, जैसा कि न्यूयॉर्क पोस्ट में लिखा है. किमेरी ने कहा, "एक आदमी कार में है, वह मेरे पीछे ही है. वह इधर-उधर गाड़ी घुमा रहा है, वह सड़क के सभी लेन में गाड़ी घुमा रहा है." पहले तो उन्हें पता नहीं था कि गाड़ी चला रही छोटी लड़की थी.

