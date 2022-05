हाथी का बच्चा गहरे गड्ढे में गिरा तो हथिनी मां ने इस तरह लोगों को बुलाया, फिर यूं बचाई जान; Video ने चौंकाया

Elephant Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक हाथी का बच्चा जंगल के गहरे गड्ढे में गिर जाता है. उसे बाहर निकालने के लिए हाथिनी मां ने इंसानों के पास जाकर गुहार लगाई. वीडियो के शुरुआत में देख सकते हैं कि एक हथिनी जंगल में निकलकर सड़क पर आ जाती है. वह सड़क पर चलने वाली सभी गाड़ियों पर हमला करने लगती है. किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह हथिनी ऐसा क्यों कर रही है. वीडियो में दिए गए जानकारी के मुताबिक, इसके बाद वन अधिकारी आते हैं और पटाखे फोड़कर हथिनी को जंगल में भगाने की कोशिश करते हैं.

इसके बावजूद, हथिनी जंगल में भागने को राजी नहीं होती. थोड़ी देर बाद हथिनी धीरे-धीरे आगे की ओर बढ़ने लगती है, जैसे यह किसी को कुछ बताना चाहती हो. वहां मौजूद लोग हथिनी का इशारा समझ जाते हैं और इसका पीछा करने लगते हैं. आगे जाकर सभी देखते हैं कि हथिनी का छोटा बच्चा एक गड्ढे में गिरा हुआ होता है.

गड्ढा गहरे होने के कारण यह हथिनी अपने बच्चे की मदद करने में असमर्थ होती है और यही कारण है कि सड़क पर जा रहे लोगों से मदद मांगती है. इसके बाद इस हाथी के बच्चे को बाहर निकालने के लिए रास्ता बनाने लगते हैं. बच्चा भी अपनी मां के पास जाने के लिए बहुत व्याकुल होता है.

देखें वीडियो-

Such an intelligent animal

(Video as received) pic.twitter.com/uuTk1a39Br

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 2, 2022