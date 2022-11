Elon Musk: क्या एलियन हैं एलन मस्क? अपने एक ट्वीट से उन्होंने फिर मचा दिया हड़कंप

Elon Musk Says He Is Alien: ट्विटर के नए मालिक दुनियाभर में चर्चा में हैं. उनके एक-एक ट्वीट दुनियाभर की एजेंसियों के लिए किसी ब्रेकिंग खबरों से कम नहीं हैं. इसी बीच उन्होंने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसने सनसनी मचा दी है. उन्होंने खुद को एलियन बताया है और कहा कि वे अपने ग्रह पर लौटना चाहते हैं. इसके बाद उन्होंने इससे संबंधित कई सिलसिलेवार ट्वीट्स किए हैं.

मैं एलियन हूं और अपने..

दरअसल, हाल ही में ट्विटर पर waitbutwhy नामक हैंडल ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि सबसे पागलपन की थ्योरी क्या हो सकती है, जो सच हो सकती है. इस ट्वीट में एलन मस्क को टैग किया गया. इसके जवाब में एलन मस्क ने जो लिखा वह वायरल हो गया. उन्होंने लिखा 'मैं एलियन हूं और अपने घर जाने के लिए प्रयास कर रहा हूं.' इसके बाद यूजर्स इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा है

इतना ही नहीं इससे पहले भी एलन मस्क ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि मैं एलियन हूं. मालूम हो कि जब से एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा है तभी से तरह-तरह की बाते सामने आ रही हैं. अब ट्विटर पर ब्लू टिक वाले यूजर्स 8 डॉलर अदा करने होंगे. इसका ऐलान एलन मस्क ने ही किया है. हालांकि एलन मस्क ने इस दौरान यह भी बताया कि ब्लू टिक वाले यूजर्स को और क्या क्या फायदे मिलेंगे.

नौकरी से निकालना शुरू

बता दें कि ट्विटर ने दुनिया भर में बड़े पैमाने पर छंटनी की नीति के तहत भारत में भी कर्मचारियों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है. एलन मस्क ने जब ट्विटर का अधिग्रहण किया तो उसके बाद से ही कंपनी ने दुनिया भर में अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है. फिलहाल उनका एलियन वाला ट्वीट वायरल हो रहा है.

I’m an alien trying to get back to my home planet — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर