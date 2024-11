ब्रेकअप के बाद टूटा हुआ दिल लेकर बॉस के पास गया एम्प्लाई, बोला- मुझे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए...

Office Leave For Breakup: आजकल के युवा कर्मचारियों का काम करने का तरीका काफी अलग है. हाल ही में एक बॉस ने अपनी बात शेयर की और बताया कि उनके एक 'जेन जी' कर्मचारी ने पूरे एक हफ्ते की छुट्टी ली थी, ताकि वह अपने ब्रेकअप से उबर सके. कृष्णा मोहन नाम के इस बॉस ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "मेरे एक 'जेन जी' कर्मचारी ने अचानक एक हफ्ते की छुट्टी मांग ली. उस समय हमारा प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उसने कोई कारण नहीं बताया. जब मैंने समझाने की कोशिश की, तो वह नहीं माना."

One of my Gen z team members suddenly declared 1 week leave. It was a critical time of the project so I tried to reason. He did not budge. The leave was because he had a breakup and he wanted to go to the mountains to forget the breakup.

