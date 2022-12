कभी गैंडे के बच्चे को पैदा होते हुए देखा? IFS अधिकारी ने शेयर किया अनोखा Video

IFS Officer Shares Video Of A Rhino Giving Birth: भारतीय वन सेवा की अधिकारी सुधा रमन ने हाल ही में एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसे शायद ही पहले किसी ने देखा होगा. आपने गाय, भैंस, बकरी आदि जानवरों के बच्चों को पैदा होते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक गैंडे को जन्म देते हुए कोई वीडियो को देखा है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको गैंडे को बच्चे को जन्म देते हुए वीडियो दिखलाते हैं, जो कि बेहद ही दिल छू लेने वाला है. इस वीडियो को आईएफएस अधिकारी सुधा रमन ने शेयर किया है. वीडियो को सबसे पहले ट्विटर हैंडल वाइल्डफ्रेंड्स अफ्रीका पर शेयर किया गया था.

गैंडे के बच्चे का जन्म होते हुए वीडियो वायरल

गैंडे के बच्चे के जन्म का अविश्वसनीय पल किसी फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में कर लिया और इसे ऑनलाइन शेयर कर दिया. वन अधिकारी ने ट्विटर पर लिखा कि किसी गैंडे को अपने बच्चे को जन्म देते हुए देखना दुर्लभ है. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "ऐसे अनमोल क्षणों को देखना दुर्लभ है. एक नया जीवन, 16 से 18 महीने के गर्भ के बाद मां बनीं एक मादा गेंडा. इसके अस्तित्व के लिए कई खतरों ने इन गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों को आबादी के रूप में बना दिया है जिन्हें उच्चतम सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता है."

It's a rare to get sight such precious moments. A new life, after 16 to 18 months of gestation - #mother #Rhino

The multiple threats for its survival has made these critically endangered species as a population that needs highest protection & conservatiopic.twitter.com/9FQvzNeiGJ

— Sudha Ramen (@SudhaRamenIFS) December 19, 2022