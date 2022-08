US: पति को अब 'Husband' नहीं कहना चाहती है महिलाएं! क्या आपको पता है इस शब्द का मतलब?

Women rejecting to use 'husband' for life partner: गॉसिप हो या कुछ और हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले 'हस्बैंड (Husband) पर फिलहाल हंगामा बरपा है. दरअसल एक महिला ने जब अपने पति को हस्बैंड कहने से इनकार कर दिया तो लोगों ने इसे कुछ पलों की नाराजगी समझा. लेकिन जब उस पत्नी (Wife) ने इस शब्द का मतलब बताया तो इंटरनेट पर इस मामले ने तूल पकड़ लिया और सैकड़ों महिलाओं ने अपने लाइफ पार्टनर को Husband कहने के बजाए कुछ और कहना शुरू कर दिया.

Husband शब्द पर कॉन्ट्रोवर्सी

फिलहाल तो Husband शब्द पर कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है. लोग गूगल पर Husband का मतलब ढूंढ रहे हैं. यूं तो इसका मतलब पति ही माना जाता है पर जिससे इस शब्द की पहचान है वही पत्नी अपने पति यानी हस्बैंड पुकारने से इनकार कर दे तो भला क्या होगा. सवाल उठा है तो इसका जवाब भी मिलेगा लेकिन ये जानना दिलचस्प है कि आखिर इस शब्द का क्या मतलब होता है? ये हस्बैंड शब्द आया कहां से और बना कैसे? अगर इनके जवाब आपको भी नहीं मालूम तो सस्पेंस खत्म करते हुए आपको बताते हैं इस विवाद की जड़ अमेरिका (US) में है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है.

न्यूयॉर्क से उठी आवाज No means No

'न्यूयॉर्क पोस्ट' में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की रहने वाली ऑड्रा फिगेराल्ड (Audra Fitzgerald) ने अपने ब्वॉयफ्रेंड से शादी की और टिकटॉक पर बताया कि वो अपने पति को हस्बैंड नहीं कहेंगी. न्यूयॉर्क की रहने वाली 26 साल की फेमिनिस्ट ऑड्रा ने बताया कि वो अपने पति को Husband के बजाय Wer कहेंगी क्योंकि इसका मतलब भी पति ही होता है, जो Wife के साथ रहता है. ऑड्रा के इस बयान को लाखों महिलाओं ने देखा और हजारों ने इस पर रिएक्शन देना शुरू किया तो बात अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया में पहुंच गई. अब सैकड़ों नारीवादी महिलाएं ऑड्रा का समर्थन कर रही हैं जबकि कई इसे बेवजह की बकवास और फिजूल की बहस बता रही हैं.

HUSBAND शब्द का मतलब

ऑड्रा का कहना है कि Husband शब्द अपने आपमें लिंगवादी है और इससे पितृसत्तात्मकता और पुरुषवादी मानसिकता दोनों झलकती है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लैटिन भाषा में HUS का अर्थ हाउस यानि घर होता है और BAND शब्द बॉन्डी से लिया गया, जो किसी जमीन या प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक से जुड़ा होता है. यानि हस्बैंड का मतलब हुआ घर का ओनर यानी घर का मालिक. अब चूंकि ये शब्द अधिकार जताने वाला लगता है. इसलिए कहा जाने लगा कि ये महिलाओं को नीचा दिखाने वाला हो सकता है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि hūsbōndi यानि घर के मालिक से निकला हुआ शब्द आगे चलकर अंग्रजी में Husband बना, जिसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है जैसा कि इसे नेटिजंस के बीच परोसा जा रहा है.

