Fire in Plane: उड़ते विमान में अचानक लग गई आग, जलता हुआ मलबा आसमान से गिरने लगा

Plane Got Fire in Air: विमानों में खराबी और उनकी दुर्घटना के वीडियो दुनियाभर से सामने आते रहते हैं. हाल ही में एक विमान से ऐसा कुछ दृश्य देखने को मिला जिसे देखकर देखने वालों के होश उड़ गए. यह सब तब हुआ जब विमान ने उड़ान भरी और अचानक उसमें आग लग गई. हालत यह हो गई कि विमान के नीचे से जलते हुए मलबे आसमान में गिरने लगे. किसी तरह आखिरकार विमान की आपातकाल लैंडिंग कराई गई.

यूनाइटेड एयरलाइन्स की फ्लाइट

दरअसल, यह घटना अमेरिका के नेवार्क एयरपोर्ट से जुड़ी है. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह यूनाइटेड एयरलाइन्स की फ्लाइट थी, जो नेवार्क से ब्राजील के साओ पाउलो जा रही थी. जैसे ही इसने उड़ान भरी, थोड़ी ही देर में भयानक दृश्य दिखाई देने लगा. विमान के पिछले हिस्से से आग की चिंगारी निकलने लगी और धीरे-धीरे यह बढ़ती ही गई. यहां तक कि जलते हुए मलबे दिखाई देने लगे. ये मलबे आसमान में गिरने लगे.

पायलट ने दिया सूझबूझ का परिचय

इसके बाद पायलट ने काफी जबरदस्त सूझबूझ का परिचय दिया और तत्काल टीम को सूचित कर दिया. इधर पायलट ने अटलांटिक महासागर के ऊपर होल्डिंग पैटर्न को अपनाया और वहीं कई बार चक्कर लगाते रहे, ताकि विमान का ज्यादातर फ्यूल खत्म हो जाए. ऐसा इसलिए ताकि अगर क्रैश लैंडिंग भी होती है तो एक बड़े हादसे की कम संभावना होगी.

विमान में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे

इसके बाद उड़ान के करीब डेढ़ घंटे के बाद पायलट ने नेवार्क हवाई अड्डे पर विमान वापस उतारा. हालांकि यह भी बताया गया कि कुछ ही समय में आग अपने आप शांत हो गई थी. अगर यह आग शांत नहीं होती तो शायद बड़ी दुर्घटना घट सकती थी. क्योंकि इस विमान में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे. बताया जा रहा है कि यह आग शायद किसी शार्ट सर्किट की वजह से लगी थी.

फिलहाल इस मामले के जांच के आदेश दे दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि इस एयरलाइंस के तमाम विमान काफी पुराने हो चुके हैं. सोशल मीडिया पर विमान का एक डराने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में दिख रहा है कि विमान के एक पंख से चिंगारी निकल रही है.

BREAKING VIDEO: United 777 returns safely to Newark Airport following a technical issue, reportedly a problem with its hydraulics, causing sparks and falling debris. #Newark #BreakingNews #BREAKING #UnitedAirlines pic.twitter.com/X1Xji33jv0

— Breaking Video News (@BreakingVideoHQ) September 22, 2022