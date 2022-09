Viral News: IAS अफसर ने बताई अपनी पहली सैलरी, फिर पूछा आपकी कितनी थी; मिले ऐसे मजेदार जवाब

Trending On Internet: बहुत से लोगों के दिलों में उनकी पहली सैलरी को लेकर ढेर सारी यादें बसी होती हैं. बैंक में पहली बार खुद की कमाई (Income) का आना एक अलग ही अहसास का अनुभव कराता है. ऐसे में एक आईएएस अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर अपनी पहली सैलरी का खुलासा किया जिसके बाद कमेंट सेक्शन में मानो एक से बढ़कर एक मजेदार कमेंट (Comment) की बाढ़ ही आ गई.

ट्वीट कर बताई सैलरी

आईएएस अफसर अवनीश शरण (Awanish Sharan) अक्सर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ऐसा ट्वीट किया कि हर कोई अपने पुराने दिनों को याद करने लगा. बता दें कि अवनीश शरण 2008 बैच के आईएएस (IAS) अफसर हैं. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ट्वीट को जरूर देखें...

First salary - 15,000 Age - 27 Officer Trainee - IAS

लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शंस

आईएएस अफसर की पहली सैलरी जानकर कई सोशल मीडिया यूजर्स अपनी-अपनी सैलरी (Salary) बताने लगे. बता दें कि ये आईएएस अफसर 27 साल की उम्र में15 हजार रुपये कमाता था. इसी तरह एक यूजर ने कमेंट (Comment) कर बताया कि 23 साल की उम्र में उसकी पहली सैलरी 5,800 रुपये थी. एक और यूजर ने बताया कि उसकी पहली जॉब (Job) उसके पापा के पैर दबाने की थी जिसके लिए उसे हर घंटे के 10 रुपये मिलते थे.

First salary - 10 Rupees per Hour

Age - since Bachpan

Job - पापा का पैर दबाना

— Aditya Naresh (@AdityaNaresh5) September 26, 2022