साइकिल चलाते-चलाते हवा में उड़ने लगा शख्स, Video देखकर भरोसा नहीं कर पा रहे लोग

Flying Cycle Video Goes Viral: क्या आपने कभी उड़ती हुई साइकिल देखी है? या फिर आपने कभी किसी को साइकिल चलाते-चलाते हवा में उड़ते हुए देखा? अगर नहीं तो चलिए हम आपको एक चौंकाने वाला वीडियो दिखलाते हैं. शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप भी भरोसा नहीं कर पाएंगे. एक शख्स ने साइकिल का पैडल चलाने के बाद कुछ सेकेंड के लिए हवा में उड़ गया. यह सुनकर आपको आंखें चौड़ी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह सच बात है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कुछ लोग 'फ्लाइंग साइकिल' पर काम कर रहे हैं. इंटरनेट पर वायरल होने वाले इस वीडियो को बीते रविवार को शेयर किया गया है, जिसे मोहम्मद जमशेद नाम के यूजर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया.

पैडल मारकर हवा में उड़ाई साइकिल

वायरल होने वाले वीडियो में देख सकते हैं कि एक शख्स जो किसी पॉलीथीन जैसे चीज से कवर है, वह अपनी पूरी जान लगाकर साइकिल पर पैडल मार रहा है ताकि वह हवा में उड़ सके. वीडियो में आप उस शख्स को साइकिल को पैडल मारकर हवा में उड़ाने का प्रयास करते देख सकते हैं. साइकिल के साथ प्लेन जैसे विग्स जुड़े हुए हैं, जो यह दर्शाता है कि शायद यह हवा में उड़ने वाली है. इस वीडियो को ट्विटर पर @jamshed_mohamed नाम के अकाउंट द्वारा शेयर किया गया है और इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'इस शख्स ने साइकिल चलाते हुए एक प्लेन उड़ाने की कोशिश की. यह एक मल्टी-टास्किंग है.'

This guy just tried to fly a plane while riding a bicycle! Talk about multi-tasking! #crazy #aviation pic.twitter.com/3CtrzWI6G9

