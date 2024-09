PM Modi In Wardha: कांग्रेस को टुकड़े-टुकड़े गिरोह और शहरी नक्सली चला रहे, महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने किया गणेश पूजा का जिक्र

PM Modi Attacks On Congress: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पार्टी को ‘टुकड़े-टुकड़े गिरोह’ और शहरी नक्सली चला रहे हैं. पीएम मोदी ने ‘पीएम विश्वकर्मा योजना’ के एक साल पूरे होने पर महाराष्ट्र के वर्धा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘आज आप जिस कांग्रेस को देखते हैं, यह वह पार्टी नहीं है जिसके साथ महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति जुड़े थे.’

'आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा अंतिम सांस ले चुकी है'

पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, ‘‘कांग्रेस में नफरत का भूत घुस गया है. आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा अंतिम सांस ले चुकी है.’’ पीएम मोदी ने कांग्रेस नेताओं द्वारा विदेश में दिए भाषणों के ‘‘भारत विरोधी एजेंडे’’ पर भी बात की. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना यह बात की. राहुल गांधी आरक्षण प्रणाली पर अमेरिका में अपने बयानों को लेकर सत्तारूढ़ सरकार की आलोचना का सामना कर रहे हैं.

महाराष्ट्र पीएम मोदी ने उठाया गणेश पूजा पर विवाद का मामला

महाराष्ट्र के वर्धा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मुख्य न्यायाधी डीवाई चंद्रचूड़ के घर जाकर गणेश पूजा करने पर विपक्ष के हमले का भी जिक्र किया. जनसभा में उन्होंने कहा, "...आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है. स्वतंत्रता संग्राम में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में गणपति उत्सव भारत की एकता का उत्सव बन गया था. गणेश उत्सव में हर समाज, हर वर्ग के लोग एक साथ आते हैं. इसलिए कांग्रेस पार्टी गणपति पूजा से भी नफरत करती है. जब मैं गणेश पूजा कार्यक्रम में गया तो कांग्रेस का तुष्टिकरण का भूत जाग उठा. कांग्रेस ने गणपति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया."

#WATCH | Wardha, Maharashtra: PM Narendra Modi says, "...Today's Congress hates even Ganpati Puja. In the freedom struggle, under the leadership of Lokmanya Tilak, Ganpati Utsav became the festival of India's unity. People from every society, every class come together in Ganesh… pic.twitter.com/CKrcUrkS9P

— ANI (@ANI) September 20, 2024