Flying Man Video: बादलों के ऊपर शख्स ने फैलाए 'पंख', किसी पक्षी की तरह आसमान में उड़ता हुआ आया नजर

Man With Wings Video: दुनिया में विज्ञान और तकनीकी ने काफी तरक्की कर ली है. आज हवाई जहाज और ड्रोन (Drone) जैसी चीजें बनाई जा चुकी हैं, जिनकी मदद से इंसान आसमान की ऊंचाई (Flying In Air) तक पहुंच सकता है. पैराशूट बनाया गया है जिससे आप आसमान से उड़ते हुए नीचे सुरक्षित आ सकते हैं. इन सबके बीच इंसान लगातार तकनीकी को और ज्यादा विकसित कर रहा है. एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक इंसान आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ता (Man Flying In Air) नजर आ रहा है. उड़ते हुए इंसान का यह वीडियो हैरान कर देने वाला है. वीडियो को देखकर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

आसमान में पक्षी की तरह उड़ता नजर आया शख्स

वीडियो में आप देख सकते है कि एक शख्स पंख जैसा कुछ पहने हुए आसमान में उड़ रहा है. उसका पूरा शरीर किसी कपड़े जैसी चीज से ढका हुआ लग रहा है. वहीं, आगे की तरफ वह अपना हाथ फैलाए हुए है. उसका हाथ भी उसी कपड़े जैसी चीज से ढका हुआ है. दूर से देखने में वह किसी पक्षी (Man Flying Like Bird) की तरह नजर आ रहा है. वह बादलों के ऊपर-नीचे होता हुआ आगे बढ़ रहा है.

देखें वीडियो-

इंसान को आकाश में इस तरह पक्षी की तरह उड़ता देखना लोगों के लिए काफी हैरानी की बात है. इसे देखकर लोग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं. वीडियो को @nftbadger नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है. यह वीडियो सोशल साइट्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को अब तक 6 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. वहीं, 18 हजार से अधिक लोगों ने इसे पसंद किया है. साथ ही वीडियो पर लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भी नज़र आ रहे हैं. कुछ लोग इसे करने की इच्छा जता रहे हैं तो कुछ इस वीडियो को साइंस के एंगल से देख रहे हैं.

