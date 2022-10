Trending: सड़क के ट्रैफिक में नहीं नीले आसमान में नजर आई ये कार, 'पंख' फैलाकर हवा में ऐसे ली उड़ान

Flying Taxi In Dubai: क्या आपने कभी उड़ने वाली कार के बारे में सुना है. हो सकता है आपने ऐसा कुछ अपने सपने में देखा हो लेकिन दुबई के आसमान में ऐसा सच में हुआ है. कई लोगों को इस उड़ती हुई टैक्सी को देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर इसकी टेस्टिंग का एक वीडियो पोस्ट किया गया है.

उड़ने वाली टैक्सी

चीनी फर्म Xpeng ने इस परीक्षण को अंजाम दिया है. इस कंपनी ने अपनी X2 फ्लाइंग कार की पहली उड़ान से सभी को हैरान करके रख दिया है. कई लोगों का मानना है कि ये ऑटोमोबाइल (Automobile) के क्षेत्र में काफी बड़ी उपलब्धि है. बता दें कि कंपनी ने ये टेस्ट दुबई में किया है. पहले आप भी इस वायरल वीडियो को देखें...

FLYING CAR LIFTS OFF IN DUBAI!

Unveiled at GITEX GLOBAL, the XPENG AEROHT is the largest flying car company in Asia. Not available for sale just yet, their vehicle is reportedly up and running for test flights. 1/2 pic.twitter.com/nhMgLvOYQz

