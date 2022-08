भूल जाइए Baba Vanga को, 700 साल पहले इस शख्स ने की थी ऐसी भविष्यवाणी; हर किसी को जानना जरूरी

Chinese Nostradamus Liu Bowen: माना जाता है कि लियू बोवेन (Liu Bowen) नाम के एक व्यक्ति को अक्सर चीनी नास्त्रेदमस के रूप में समझा जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने भविष्यवाणी की थी कि 'द टेन वरीज' (The Ten Worries) नामक कविता में COVID-19 महामारी कब समाप्त होगी. चीनी नास्त्रेदमस ने कोविड-19 के अंत की भविष्यवाणी पहले से ही कर दी थी. 'द टेन वरीज' कविता में चूहे और सुअर के वर्षों के दौरान एक भयानक आपदा आने की भविष्यवाणी की गई थी. चीनी राशियों के अनुसार, भविष्यवाणी कोरोनोवायरस महामारी की उत्पत्ति के साथ मेल खाती है क्योंकि सुअर और चूहा के वर्ष 2019 और 2020 थे.

चीनी नास्त्रेदमस ने की थी ऐसी भविष्यवाणी

गौरतलब है कि 2019 में चीनी नव वर्ष 5 फरवरी को था. प्रत्येक चीनी वर्ष (Chinese New Year) एक जानवर का प्रतीक है और 2019 सुअर का वर्ष (Year Of The Pig) था. 2020 में चीनी नव वर्ष 25 जनवरी को था और इसने चूहे के वर्ष (Year Of The Rat) की शुरुआत की. कविता में आगे यह पढ़ा जा सकता है कि सभी ड्रैगन और सांप के वर्षों में गुजरेंगे. ड्रैगन और स्नेक की चीनी राशियां क्रमशः 2024 और 2025 वर्ष हैं. लियू बोवेन (Liu Bowen) एक जानकार और सम्माननीय प्रधान मंत्री होने के अलावा एक ताओवादी गुरु (Taoist) थे. बता दें कि लियू बोवन का जन्म सन् 1 जुलाई 1311 को हुआ था और मौत 16 मई 1375 को हुई.

आलोचकों ने किया ऐसा अजीबोगरीब दावा

मीडिया की खबरों के अनुसार, कुछ आलोचकों का दावा है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि बोवेन (Liu Bowen) ने कविता लिखी थी. कई लोगों का मानना ​​है कि कविता की रचना एक अज्ञात सम्राट ने की थी, जिन्होंने इसे अपने शासन के दौरान आपदाओं से बचाव के लिए एक राजनीतिक साधन के रूप में इस्तेमाल किया था. सम्राट ने दावा किया कि कविता को वैधता देने के लिए लियू बोवेन (Liu Bowen) ने लिखा है. उनकी भविष्यवाणी सच होती है या नहीं यह तो वक्त ही बताएगा.

