महिलाओं के लिए फ्री Make-Up Kit, नशेड़ियों को मुफ्त शराब: जीतने के लिए सरपंच उम्मीदवार ने किए ऐसे 13 वादे

Sarpanch Candidate's Election Poster-Cum-Manifesto: हरियाणा के सिरसाढ़ गांव में सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से एक का चुनावी पोस्टर-कम-घोषणापत्र सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. सरपंच उम्मीदवार ने ऐसे-ऐसे वादे किए हैं, जिसको कर पाना असंभव मालूम पड़ रहा है. हालांकि, इस लुभावने वादों के जरिए उम्मीदवार अपनी जीत को पक्की करना चाहते हैं. चुनावी माहौल में उम्मीदवार द्वारा जनता से किए गए 13 वादे अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है. पोस्टर की तस्वीर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी अरुण बोथरा ने रविवार को ट्विटर पर शेयर की.

सरपंच उम्मीदवार ने किए ऐसे चौंकाने वाले वादे

जैसा कि आप पोस्टर में देख सकते हैं जयकरन लठवाल नाम के एक उम्मीदवार द्वारा सरपंच चुने जाने पर 'महिलाओं के लिए मुफ्त मेकअप किट से लेकर गांव में तीन हवाई अड्डों के निर्माण तक' का वादा किया है. आईपीएस अधिकारी ने तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मैं इस गांव में जा रहा हूं.'

एक नजर डालें:

Am shifting to this village pic.twitter.com/fsfrjxbdLc

— Arun Bothra (@arunbothra) October 9, 2022