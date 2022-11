Uttar Pradesh News: घर में चल रही थी अंतिम संस्कार की तैयारी, तभी हुआ कुछ ऐसा कि खुशी से झूम उठे घरवाले

Woman dies and comes back to life: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक घर में उस वक्त मातम फैल गया जब परिवार की एक सदस्य की मौत की खबर उसके घर वालों को मिली. यह सूचना मिलने के बाद घर वाले महिला के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए कि तभी मरी हुई महिला फिर से जिंदा हो गई.

क्या है पूरा मामला?

अगर किसी के परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो इससे बड़ी दुखद खबर उस परिवार के लिए क्या होगी. यहां जिस मामले के बारे में बताया जा रहा है वह गोरखपुर के देवरिया जिले में थाना महुआडीह क्षेत्र के ग्राम बेलवा बाजार का है. यहां रहने वाली 55 साल की मीना देवी को सांस से जुड़ी गंभीर बीमारी है. इनके इलाज के लिए उन्हें नजदीकी अस्पताल में दिखाया जा रहा था.

सोमवार को बिगड़ गई थी तबियत

सोमवार की रोज उनकी तबियत ज्यादा बिगड़ने लगी थी. इसके बाद मीना देवी को नजदीकी अस्पताल में दिखाया गया जहां के डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल में ले जाने की सलाह दी. शुक्रवार की सुबह मीना देवी को छट्टी दे दी गई. मीना देवी का बेटा जब उन्हें घर लेकर आ रहा था, तब अचानक से रास्ते में आते हुए बेटे ने घर पर बताया कि मां की सांसे चलाना बंद हो गई हैं. इस खबर को सुनकर पूरे घर का मौहल शोक में बदल गया.

फिर हुई ये हैरान करने वाली घटना

घर के लिए निकले मीना देवी के बेटे की इस खबर के बाद घर वालों ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी. पूरा घर आंसुओं में डूबा हुआ था कि तभी फिर बेट ने फोन किया की मां जिंदा है. इसके बाद उन्हें मीना देवी को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया. अब महिला के घर वाले काफी खुश हैं और मीना देवी के बेटे ने बताया कि मां पूरी तरह से सही सलामत है.

