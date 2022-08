Comedy Video: इस वीडियो को देख हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट, बुलडोजर ने प्लेन को उठाया और फिर...

Social Media Viral: सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज को देखकर आपकी आंखें नम हो जाती होंगी तो कुछ वीडियोज को देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाता होगा. ऐसा ही एक फनी वीडियो (Funny Video) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शेयर किया गया है. इस वीडियो में एक बुलडोजर (Bulldozer) ने एक प्लेन को उठाया हुआ है. लेकिन इस वीडियो के कैप्शन ने जैसे सबके जज्बात (Feelings) ही बदल कर रख दिए.

दिया मजेदार कैप्शन

इस वीडियो को अलेक्सांद्र मोरोजोव (Aleksandr Morozov) ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. इस शख्स ने वीडियो के कैप्शन (Caption) में लिखा हुआ है कि जब प्रोजेक्ट तैयार नहीं होता है, लेकिन ग्राहक (Client) एक डेमो चाहता है. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

When the project is not ready, but the client wants a demo pic.twitter.com/f5yfhmMSBR

