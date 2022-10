Garba Video: एयरपोर्ट का नजारा! इंडिगो स्टाफ ने यात्रियों संग खेला गरबा, CISF कर्मचारी भी झूमे

Airport Garba Viral: भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर एक बड़ी ही मजेदार घटना घटी है. बताया जा रहा है कि यहां इंडिगो फ्लाइट (Indigo Flight) लेट होने की वजह से लोगों ने अपना समय गुजारने के लिए गरबा खेलना शुरू कर दिया. ये फ्लाइट भोपाल से अहमदाबाद (Ahmedabad) जा रही थी. गुजराती गरबा सॉन्ग पर इंडिगो स्टाफ ने यात्रियों संग मानो धूम ही मचा दी.

एयरपोर्ट पर खेला गरबा

शाम 6:45 मिनट पर इंडिगो की ये फ्लाइट भोपाल (Bhopal) से अहमदाबाद के लिए निकलती. लेकिन किसी कारण फ्लाइट निर्धारित समय से 15 मिनट देर से रवाना होने वाली थी. यात्रियों को इंतजार करने के लिए कहा गया. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

