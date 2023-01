मॉल में 'छुरा' लेकर घुस गई लड़की, उसे निकाला..लेकिन अगले ही पल बाजी पलट गई

Girl Roaming Inside Mall: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो कई बार अपने पीछे बड़ा राज छोड़ जाते हैं. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि दिखता कुछ और है और जबकि होता कुछ और है. इसी कड़ी में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक शॉपिंग मॉल में एक लड़की दिख रही है और उस लड़की की जेब में बड़ा सा छुरा जैसा सामान नजर आ रहा है.

शॉपिंग मॉल की ऑटोमेटिक सीढ़ी

दरअसल, इस वीडियो को ट्विटर पर एक यूजर ने शेयर किया है. उस यूजर ने कैप्शन में लिखा है कि इसकी उम्मीद नहीं थी. वीडियो में दिख रहा है कि एक लड़की शॉपिंग मॉल की ऑटोमेटिक सीढ़ी पर चढ़ती नजर आ रही है, जबकि उसके पैंट के पिछले हिस्से में एक औजार जैसे चीज नजर आ रही है. बाद में उसे निकालते हुए भी नजर आई.

जैसे ही छुरे को बाहर निकाला

वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगा कि यह एक बड़ा सा छुरा है जो उसने नीचे जेब में रखा हुआ है. लेकिन जैसे ही उसने छुरे को बाहर निकाला, उसकी सच्चाई सामने आ गई. असल में यह छुरा नहीं था बल्कि एक मोबाइल का कवर था जो दिखने में एक छुरा जैसा नजर आ रहा था.

वीडियो देखा तो सच्चाई सामने

जिसने भी पहली बार में उसे देखा, वह चौंक गया. उसे पहली बार देखकर ऐसा लगा कि यह सच में छुरा है लेकिन यह छुरा नहीं था. सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया. पहले तो कुछ लोगों को छुरा ही लगा, उन्होंने सवाल उठाया शॉपिंग मॉल में कैसे एंट्री हो गई. लेकिन जब उन्होंने पूरा वीडियो देखा तो सच्चाई सामने आ गई.

I did not expect this! pic.twitter.com/DqdpbdZJnV

— Figen (@TheFigen_) January 18, 2023