Viral Video: रेस्तरां में महिला वेटर से मनचलों ने की छेड़खानी, फिर गुस्से में लड़की ने कर दिया बुरा हाल

Girl Fight Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर आए दिन कुछ न कुछ वायरल (Viral Video) होता रहता है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की दो लड़कों की अच्छे से धुलाई करती नजर आ रही है. दरअसल, ये वीडियो एक रेस्तरां का है, जहां महिला वेटर को दो लड़के परेशान कर रहे थे. इसके बाद महिला (Girl Fight Video) दोनों लड़कों की धुलाई कर देती है.

महिला वेटर को परेशान कर रहे थे लड़के

सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो महज 15 सेकंड का है. वीडियो देखकर हर कोई लड़की की बहादुरी का कायल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि दो लड़के टेबल पर बैठे हैं. तभी वहां खड़ी महिला वेटर से वो लड़के छेड़खानी करने लगते हैं. इसके बाद वेटर को गुस्सा आ जाता है और वो किसी प्रोफेशनल जूड़ो कराटे एक्सपर्ट की तरह दोनों की पीटने लगती है. महिला की मार से लड़के नीचे गिर जाते हैं.

dont bully woman! see what happened here!

