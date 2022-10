Girls Fall in Pit: एक-दूसरे को पकड़कर डांस कर रही थीं लड़कियां, अचानक धरती में समा गईं!

Dancing Girls Falls in Pit Suddenly: कई बार डांस प्रोग्राम होता है तो सब एक साथ हाथ पकड़कर डांस करते हैं. लेकिन कभी कभी तो एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर भी लोग डांस करने लगते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लड़कियां एक साथ डांस कर रही थीं. वे एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर डांस कर रही थीं. तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वे सब धरती में समा गईं. इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है.

वहां गड्ढा हो गया और वे सब जमीन में समा गईं

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना ब्राजील के एक शहर की है. करीब सात लड़कियां खुशी-खुशी नाच रही हैं. ये सभी एक सड़क पर उछल-उछलकर डांस कर रही थीं. देखने से ऐसा लगता है कि इनके डांस करने का बल जमीन पर ऐसा पड़ता है कि वहां गड्ढा हो गया और वे सब जमीन में समा जाती हैं. इसके बाद वहां हड़कंप मच गया. इन सबको एक एक करके वहां से निकाला गया.

जैसे ही वह टूटा ये सब धड़ाम से जा गिरीं

असल में जहां ये लड़कियां डांस कर रही थीं, वहां पहले से एक गड्ढा था और उसके ऊपर लिंटर पड़ा हुआ था इसलिए मालूम नहीं चल पाया कि वहां गड्ढा है. जैसे ही इन लड़कियों ने डांस शुरू किया वे उसी के ऊपर जा पहुंची. इसके बाद वे तेजी से उछलने लगीं और वह लिंटर इनका वजन नहीं उठा पाया और टूट गया. जैसे ही वह टूटा ये सब धड़ाम से उस गड्ढे में जा गिरीं.

जन्मदिन की पार्टी में डांस कर रही थीं

इस हादसे के बाद खलबली मच जाती है. गनीमत इस बात की रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. यह सभी लड़कियां एक जन्मदिन की पार्टी में डांस कर रही थीं. गड्ढे में गिरने के बाद इन्हें सिर्फ मामूली खरोंच आई और सबको वहां से निकाला गया. इसक वीडियो सामने आया है.

Viewers discretion advised!

The seven dancers fell into a pit at a home in Alagoinhas, Brazil, on Saturday. The group was dancing during a birthday party celebration when the ground suddenly cracked and sent them falling into a hole. pic.twitter.com/UIr6otAjil

— Charles Chika Okah (@charlesokah) September 28, 2022