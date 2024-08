Google Maps की वजह से फ्लाइट हो गई फुरर्र... देखता रह गया पैसेंजर, गुस्से में किया ऐसा काम

Google Maps: पिछले कुछ सालों से लोग गूगल मैप्स (Google Maps) के ऊपर भरोसा कम करने लगे हैं. यूजर्स को पुराने जानकारी और गलत दिशाएं मिल रही हैं जिससे उन्हें फालतू घूमना पड़ता है और देरी होती है. Google Maps की ऐसी ही एक गलती के कारण एक व्यक्ति बेंगलुरु से मुंबई की अपनी उड़ान से चूक गया. आशीष कचोलिया ने सोशल मीडिया पर इस इंसिडेंट को शेयर किया, क्योंकि उन्होंने कहा, "लाइफ रिलेटिव है." कचोलिया ने दावा किया कि Google Maps ने उन्हें 1 घंटा और 45 मिनट का ट्रैवल टाइम दिखाया, लेकिन असल में उन्हें एयरपोर्ट तक पहुंचने में तीन घंटे लगे, जिससे वह बेंगलुरु से मुंबई की फ्लाइट मिस कर गए.

गूगल मैप्स की वजह से मिस हुई फ्लाइट

उन्होंने एक्स पर लिखा, "कल मैं बेंगलुरु से मुंबई वाला फ्लाइट मिस कर गया क्योंकि जर्नी में 1.45 की बजाय तीन घंटे लगे, जो Google Maps ने दिखाया था." कचोलिया ने आगे कहा, "मुंबई प्रशासन @mybmc का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया ताकि ट्रैफिक मैक्सिमम सिटी में मूविंग रहे." उन्होंने कंक्लूड करते हुए लिखा, "लाइफ रिलेटिव है."

Yesterday missed my flight from Bengaluru to Mumbai because journey took 3 hours instead of 1.45 as shown by Google maps.

Deeply grateful to Mumbai administration @mybmc for investing in infrastructure to keep traffic moving in maximum city.

Life is relative…

— Ashish Kacholia (@LuckyInvest_ARK) August 30, 2024