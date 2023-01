लैपटॉप चोरी होने पर गुस्साया गेस्ट, गेट तोड़कर लग्जरी कार से अंदर घुसा और कर डाला ऐसा खौफनाक काम

Shocking Incident: इसी महीने 10 जनवरी की सुबह एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में जानकर लोग दंग रह गए. एक शख्स ने अपनी स्पोर्ट्स कार होटल की लॉबी में शीशा तोड़कर घुसा दी, क्योंकि उसका लैपटॉप होटल के कमरे से चोरी हो गया. स्थानीय पुलिस ने घटना की जानकारी दी. यह मामला चीन का है. यहां एक शख्स का लैपटॉप उसके होटल के कमरे से चोरी हो गया, जिसके बाद उसने यह घटना के बारे में उसने होटल स्टाफ को जानकारी दी. शिकायत के दौरान उनका होटल स्टाफ से काफी विवाद हो गया. गहमागहमी में वह तुरंत वहां से चला गया, और गुस्साकर अपनी स्पोर्ट्स कार सीधे होटल की लॉबी में डाल दिया.

लैपटॉप चोरी होने पर गुस्से से आग-बबूला हुआ गेस्ट

चौंकाने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि होटल के मेन गेट पर उसने अपनी लग्जरी गाड़ी लाई और दरवाजे पर तेज रफ्तार में हिट किया. अंदर गाड़ी लाकर उसने कई जगहों पर टक्कर मारी, जहां कई सामान क्षतिग्रस्त हो गए. उसके बाद इस घटना को लेकर जमकर हंगामा हुआ था.कथित जानकारी के मुताबिक, 10 जनवरी को शंघाई के एक होटल में यह घटना हुई. कुछ ही घंटे बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उस गुस्साए व्यक्ति ने अपनी सफेद स्पोर्ट्स कार को सीधे होटल की लॉबी में ले गया. हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

On Jan 10 a car crashed into the lobby of Jinling Purple Mountain Hotel Shanghai (上海金陵紫金山大酒店) in Lujiazui, Pudong after the driver, a guest at the hotel, had a spat with hotel staff over his notebook computer which purportedly went missing in his room. pic.twitter.com/ExOaAPTtJK

— Byron Wan (@Byron_Wan) January 11, 2023