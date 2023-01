मात्र 73 घंटे में 7 महाद्वीप की यात्रा, दो भारतीयों का नाम गिनीज बुक में हुआ दर्ज

7 Continents In Only Three Days: घुमक्कड़ी के शौकीनों के लिए ख्वाजा मीर की ये लाइनें फिट बैठती हैं, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहां. कई बार कुछ लोग इस लाइन के लिए ही बने होते हैं. ऐसा ही कारनाम भारत के दो शख्स ने कर दिखाया और उन्होंने महज तीन दिनों में ही सातों महाद्वीप के चक्कर लगा दिए. उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज हो गया.

अली ईरानी और सुजॉय कुमार मित्रा

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दो भारतीयों के नाम डॉक्टर अली ईरानी और सुजॉय कुमार मित्रा हैं. इन दोनों ने तीन दिन और कुछ घंटे के अंदर सात महाद्वीपों का दौरा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है. भारत के इन दोनों नागरिकों ने अपनी यात्रा अंटार्कटिका से 4 दिसंबर, 2022 को शुरू की थी और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 7 दिसंबर, 2022 को खत्म की है.

इनकी कई तस्वीरें भी वायरल

गिनीज बुक ने बकायदा अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि सभी सात महाद्वीपों की यात्रा करने का सबसे तेज समय 3 दिन, 1 घंटा, 5 मिनट और 4 सेकंड है और इसे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में सुजॉय कुमार मित्रा और डॉ. अली ईरानी ने 7 दिसंबर 2022 को हासिल किया है. ये दोनों भारत के रहने वाले है. इनकी कई तस्वीरें भी शेयर की गई हैं.

'दोनों काफी जोश से भरे यात्री'

गिनीज बुक की तरह से इन्हें सर्टिफिकट भी दिया गया है. कहा गया कि वे दोनों काफी जोश से भरे यात्री हैं जो यह मानते हैं कि सभी रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं. दोनों ने कहा कि हम एक रिकॉर्ड तोड़ने में सफल हो सकते हैं, लेकिन कल कोई और हमारा रिकॉर्ड तोड़ देगा. बता दें कि चार दिनों में, ईरानी और मित्रा ने सभी सात महाद्वीपों-एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ओशिनिया का दौरा किया.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं