Gujarat Shopkeeper Discount: दुकानदार का ये कदम कर देगा भावुक, 15 अगस्त से पहले जवानों को दिया गजब का ऑफर

Discount For Army Jawans: भारत इस वक्त आजादी के अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav 2022) के जश्न में डूबा है. 15 अगस्त 1947 को देश को आजाद (Independence) हुए 75 साल पूरे हो जाएंगे. भारत (India) में हर घर तिरंगा (Har Ghar Tiranga) अभियान भी जोर-शोर से चल रहा है. जगह-जगह तिरंगा यात्रा (Tiranga Yatra) निकाली जा रही है. इस बीच, गुजरात (Gujarat) के एक दुकानदार ने भारतीय सेना (Indian Army) के जवानों के लिए गजब का ऑफर दिया है, जिसके बारे में जानकर आप इमोशनल हो जाएंगे. दुकानदार ने ऐलान किया है कि उसकी दुकान पर भारतीय सेना के जवानों को 50 फीसदी डिस्काउंट दिया जाएगा.

'हर घर तिरंगा' अभियान से दुकानदार हुआ प्रेरित

बता दें कि भारतीय सेना के जवानों को स्पेशल ऑफर देने वाली ये दुकान गुजरात के सूरत में है. दुकानदार का कहना है कि पीएम मोदी की 'हर घर तिरंगा' पहल को देखते हुए हमने अपनी दुकान को झंडों से भर दिया है ताकि आजादी के अमृत महोत्सव के त्योहार को और रंगों से भर दिया जा सके.

जवानों के लिए दुकान पर 50 फीसदी डिस्काउंट

उन्होंने कहा कि साथ ही अगर कोई जवान इस दुकान पर आता है तो हम उसे मिठाई पर 50 फीसदी की छूट देंगे. यह ऑफर थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों को दिया जाएगा. हमारे सभी वीर सैनिकों के लिए यह योजना लागू की गई है, भले ही वे रिटायर हो गए हों.

"Also, if any Jawan comes to this shop, we will provide a 50% discount on sw eets for them. The officers from Army, Navy and Air Force will be given this offer. This scheme has been implemented for all our brave soldiers, even if they have retired," said the shopkeeper (13.08) pic.twitter.com/KphDumBCi4

