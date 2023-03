Cafe में अचानक Hanuman Chalisa गाने लगा लड़कों का ये ग्रुप, सुनकर खिंचे चले आए ढेर सारे लोग; देखें Video

कैफे में बैठकर पढ़ा गया हनुमान चालीसा

यह ग्रुप भगवान हनुमान के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा और आधुनिक तरीका लेकर आया है. इसमें मंदिर जाना शामिल नहीं है, इसके बजाय वे सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवित्र मंत्र का जाप करने के लिए बस एक स्थानीय कैफे में इकट्ठा होते हैं. समूह में कुछ लोग हनुमान चालीसा में आधुनिक मोड़ जोड़ने के लिए गिटार और ढोलक भी बजाते हैं. परफॉर्मेंस का एक पैन दृश्य देखा जा सकता है, जिसमें राहगीरों के समूह को हनुमान चालीसा गाते हुए सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए. लोग आस-पास खड़े होकर सुनने में व्यस्त हैं.

#WATCH | Haryana: Spiritual jamming by youths outside a cafe in Gurugram.

Youth outside this cafe chant Hanuman Chalisa every Tuesday. pic.twitter.com/EMDKppoqVu

— ANI (@ANI) March 22, 2023