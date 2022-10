Kohinoor कैसे आएगा वापस? सुनक के PM बनने के बाद बिजनेसमैन ने बताया फोर पॉइंट प्लान

Rishi Sunak Memes: भारतीय मूल के ऋषि सुनक (Rishi Sunak) ब्रिटेन (Britain) के प्रधानमंत्री निर्वाचित हो चुके हैं. इसको लेकर ब्रिटेन से लेकर भारत तक जश्न का माहौल है. भारतीय मूल के एक व्यक्ति के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद कोहिनूर (Kohinoor) हीरे का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है. भारत का कोहिनूर हीरा अंग्रेज ले गए थे. ऐसे में मशहूर बिजनेसमैन हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने बताया कि ब्रिटेन से कोहिनूर वापस लाने के लिए उनके दोस्त का क्या आइडिया है. बता दें हर्ष गोयनका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो अक्सर मजाकिया अंदाज में ट्वीट करते रहते हैं.

वायरल हो रहे नेहरा और सुनक के मीम्स

कोहिनूर वापस लाने का प्लान बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने बताया कि उनके दोस्त के प्लान के मुताबिक, आशीष नेहरा की मदद से कोहिनूर को वापस भारत लाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि ऋषि सुनक की जगह आशीष नेहरा को ब्रिटेन भेजा जा सकता है और वो ब्रिटेन में भारत को कोहिनूर लौटाने का बिल पास करा सकते हैं. जान लें कि ऋषि सुनक और आशीष नेहरा का चेहरा काफी मिलता है. इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं.

हर्ष गोयनका का ट्वीट

बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने ट्वीट किया, 'कोहिनूर वापस पाने के लिए मेरे दोस्त का आइडिया:

1. ऋषि सुनक को भारत आमंत्रित करें.

2. जब वह अपने ससुराल जाने के लिए बेंगलुरु ट्रैफिक में फंस जाए तो उनका अपहरण कर लें.

3. उनकी जगह आशीष नेहरा को यूके पीएम के रूप में भेजें. इसका किसी को पता नहीं चलेगा.

4. नेहरा से कहा जाएगा कि कोहिनूर लौटाने के लिए बिल पास करें.'

