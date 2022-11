Loyalty Test: यहां महिलाओं के लिए निकली खास नौकरी, 'मर्दों की वफादारी' चेक करने की मोटी सैलरी

Job For Woman To Test Loyalty Of Men: दुनियाभर के लोग प्रोफेशनल जॉब या फिर सरकारी नौकरी के दौरान जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं. वहीं तमाम लोग नौकरी पाने के लिए भी तगड़े संघर्ष कर रहे हैं. इसी कड़ी में ब्राजील की एक कंपनी ने अजीबोगरीब नौकरी के लिए वैकेंसी निकाली है. यह नौकरी सिर्फ महिलाओं के लिए है और इसमें मोटी सैलरी भी दी जाएगी.

वैकेंसी का नाम 'लॉयल्टी इंस्पेक्टर'

दरअसल, इस वैकेंसी का नाम 'लॉयल्टी इंस्पेक्टर' है. इसके लिए बकायदा टेस्ट और इंटरव्यू लिया जा रहा है. मजेदार बात यह है कि कई की नियुक्तियां भी हो चुकी हैं. लेकिन इसमें जो काम करना है वह काफी अजीबोगरीब काम है. इस नौकरी में ज्यादा टास्क नहीं दिया गया है बस एक शख्स का नाम और पता बताया जाएगा. इसी शख्स की वफादारी चेक करनी होगी.

मर्दों का लॉयल्टी टेस्ट करना होगा

असल में जिन महिलाओं का सेलेक्शन इस नौकरी के लिए होगा उन्हें कुछ मर्दों का लॉयल्टी टेस्ट करना होगा. ये लड़कियां इस कंपनी के जरिए किसी की गर्लफ्रेंड या फिर किसी की पत्नी की तरफ से हायर की गई होती हैं. वे पहले टार्गेट किए हुए शख्स के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाती हैं और इसके सबूत के तौर पर चैट, मैसेज या फोटो उन्हें भेजती रहती हैं.

क्लाइंट भी लड़कियां या महिलाएं

इसके बाद मर्द कैसा व्यवहार करता है इसकी जानकारी वे लड़कियां अपनी क्लाइंट को दे देती हैं. इस जॉब में उनकी क्लाइंट भी लड़कियां या महिलाएं ही होती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में एक केस स्टडी के हवाले से बताया गया है कि 22 साल की एक महिला ने बताया कि उसके पास इस नौकरी का ऑफर आया. उसने पहली बार यह काम किया था. फिलहाल इस नौकरी के बारे में पढ़कर लोग जमकर चटखारे ले रहे हैं.

