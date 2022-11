Airport: एयरपोर्ट पर हाई वोल्टेज ड्रामा! महिला ने स्टाफ पर बरसाया गुस्सा, चलाए मुक्के और फिर...

Social Media Viral: गुस्सा इंसान को बर्बाद करने की क्षमता रखता है. अगर कोई शख्स आपे से बाहर हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है. ये वीडियो इस बात का सबूत देता है. इस वीडियो में एक महिला (Woman) का ऐसा रूप देखकर हर कोई खौफजदा हो गया. बताया जा रहा है कि ये मामला मेक्सिको (Mexico) का है.

आग बबूला हुई महिला

महिला एयरपोर्ट (Airport) देरी से पहुंची थी जिसकी वजह से उसकी फ्लाइट छूट गई थी. लेकिन इस बात से आग बबूला होकर महिला ने जब उत्पात मचाना शुरू किया, सभी लोगों ने अपना सिर पकड़ लिया. महिला ने क्रू पर चिल्लाना शुरू कर दिया और यात्रियों पर पानी की बोतल भी फेंक दी. आप भी इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Moment woman throws punches at Emirates airline employee and hurls objects at bystanders after

